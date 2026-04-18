Байрамов о проведенных на Анталийском дипломатическом форуме встречах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов раскрыл детали встреч с представителями Организация тюркских государств, НАТО, Организации исламского сотрудничества и Европейского союза в рамках Анталийского дипломатического форума.

Министр отметил, что в рамках форума было проведено более 10 двусторонних встреч на уровне глав внешнеполитических ведомств, на которых обсуждались важные вопросы.

Он сообщил, что состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран — членов Организации тюркских государств, в ходе которой прошли важные обсуждения. Также было подчеркнуто, что Азербайджан является новым, но активным членом Организация экономического сотрудничества D-8, и уже начал активную деятельность в рамках членства. Встреча с генеральным секретариатом позволила обсудить текущие процессы в организации.

Кроме того, состоялась встреча со специальным представителем НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии, на которой были обсуждены возможности сотрудничества. С представителями Европейского союза прошел обмен мнениями по повестке отношений Азербайджан — ЕС.