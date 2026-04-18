КСИР снова закрывает Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива с вечера субботы, 18 апреля. Об этом заявили в отделе по связям с общественностью ВМС КСИР, сообщает Tasnim.

Отмечается, что данное решение принято в связи с нарушениями соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

«Вчера некоторые суда прошли через Ормузский пролив под управлением и координацией ВМС КСИР по входному маршруту из Оманского моря на север от острова Ларк. Однако после этого США не сняли военно-морскую блокаду иранских судов и портов, поэтому Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», - следует из заявления.

В КСИР предупредили, что ни одно судно не должно покидать бухты в Персидском и Оманском заливах, приближение кораблей к Ормузскому проливу будет рассматриваться как нарушение правил, и они будут подвергнуты ударам.