Папа римский не собирается спорить с Трампом

Папа римский Лев XIV заявил, что не заинтересован спорить с президентом США Дональдом Трампом о войне в Иране. Об этом сообщает Politico.

В субботу, 18 апреля, папа римский во время перелета в Африке в рамках своего 11-дневного турне сказал, что «совсем не заинтересован» спорить с Трампом.

По словам понтифика, его речь с фразой о «горстке тиранов, тратящих миллиарды на войны», была написана еще две недели назад - до того, как Трамп набросился на него с критикой.

«Но, как это случается, это выглядело так, будто я снова пытаюсь вступать в полемику с президентом Трампом, в чем я совсем не заинтересован», – сказал папа римский.

Он добавил, что в будущих литургических чтениях будет поднимать вопрос о том, что такое быть христианином, призывать к братству и «поиску путей для продвижения справедливости и мира в нашем мире».

После первого шквала критики со стороны американского президента Дональда Трампа папа римский заявил, что не боится и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.