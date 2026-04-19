Россия атаковала Сумскую область, есть раненые

В Сумской области Украины в субботу из-за атак РФ пострадали четверо мужчин, двое из которых – в результате удара по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Двое мужчин 51 и 73 лет обратились за медицинской помощью после минометного обстрела Середино-Будской громады. Им оказали необходимую помощь, будут лечиться амбулаторно.

Еще двое мужчин 51 и 34 лет пострадали в результате атаки по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. Им оказывают медицинскую помощь», - рассказал Григоров.