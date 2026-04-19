Израильских военных подозревают в шпионаже на Иран

В Израиле задержаны двое военнослужащих ВВС по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Согласно данным i24news, они могли длительное время сотрудничать с иранской стороной.

Двое военнослужащих ВВС уже месяц находятся под арестом по подозрению в шпионаже в пользу иранских структур на протяжении определенного времени и во время службы.

Есть подозрения, что это не единичный случай, а сеть, действовавшая совместно. В начале расследования были арестованы также другие военнослужащие, часть из них из чувствительных подразделений (включая систему ПВО), и их дела переданы в военную прокуратуру.

Следствие также показывает, что двое подозреваемых действовали по указанию иранских разведслужб и использовали свои должности для передачи информации о системах, местоположениях и высокопоставленных лицах.

Ожидается, что обвинительное заключение против них будет вынесено к концу следующей недели.