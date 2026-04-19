В Лондоне сняли ограничения у посольства Израиля

Полиция Великобритании не обнаружила опасных веществ в предметах, найденных вблизи посольства Израиля в Лондоне, после чего Кенсингтонские сады были вновь открыты для посещения. Об этом заявили в британских правоохранительных органах, сообщает агентство Reuters.

По их данным, проверка началась после появления в интернете видео, на котором проиранская группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya («Движение сподвижников правой руки ислама») заявила о якобы нацеливании на израильское диппредставительство в Лондоне. В ролике были показаны кадры с дронами, а также два человека в защитных костюмах.

В полиции подчеркнули, что посольство Израиля атаке не подвергалось.

«Хотя посольство Израиля не подверглось нападению, мы продолжаем тесно взаимодействовать с дипломатической миссией и ее службой безопасности для обеспечения защиты объекта», - заявил представитель подразделения по борьбе с терроризмом Лондона.

Отмечается, что после инцидента в районе дипмиссии были усилены меры безопасности, выставлены полицейские кордоны и временно ограничен доступ в Кенсингтонские сады и на прилегающую территорию.

Вместе с тем в полиции отметили, что обнаруженные предметы признаны неопасными, однако следствие продолжается для установления возможной связи между ними и опубликованным в Сети видео.