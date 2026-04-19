Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...

Французы сбили около 80 иранских беспилотников

524

Вооруженные силы Франции на Ближнем Востоке сбили около 80 иранских беспилотников с начала войны США и Израиля против исламской республики. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD).

«Около 80 дронов Shahed были уничтожены французским оружием в воздушном пространстве стран-партнеров, - говорится в публикации. - Используя истребители Rafale, вертолеты «Тигр» и системы ПВО, Париж применяет гибридную стратегию для защиты своих союзников и укрепления своего военного авторитета».

Тем не менее военные признают, что с финансовой точки зрения целесообразность применения истребителями ракет MICA стоимостью €600 тыс. каждая против дронов за примерно €30 тыс. вызывает вопросы. Кроме того, с начала конфликта выяснилось, что запасы боеприпасов недостаточны. Поэтому с 30 марта были задействованы вертолеты, которые сбивали иранские БПЛА при помощи 30-мм пушек.

При этом одно из союзных Парижу государств изначально выступило против, поскольку французские вертолеты не были оснащены необходимыми системами связи для координации с союзниками, и было решено задействовать их в совместных патрулях с местными ВС. Позже нужная система Liason 16 все же была установлена на французские вертолеты. Собеседники газеты не сообщили, с каким из государств возникли проблемы, однако уточняется, что ВС Франции работали в воздушном пространстве Катара, Кувейта, Иордании и ОАЭ. «Они настаивают на том, что будут сбивать дроны самостоятельно, а мы действуем в качестве второго эшелона», - признался JDD один из высокопоставленных офицеров.

Кроме того, французские наземные комплексы ПВО были развернуты возле стратегических объектов стран Персидского залива. Газета отмечает, что устроенный президентом США Дональдом Трампом хаос на Ближнем Востоке пошатнул авторитет американцев в качестве гаранта безопасности в этом регионе. И на этом фоне Франция, оказывая услуги странам-партнерам, надеется заключить новые соглашения в области экономики и обороны.

