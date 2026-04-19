Согласно результатам финального подсчета голосов, партия «Тиса» получит 141 место из 199 в парламенте Венгрии, что позволит ее главе Петеру Мадьяру изменять конституцию и ликвидировать систему Виктора Орбана. Об этом сообщает Bloomberg.

Партия «Фидес» будет представлена в Национальной ассамблее 52 законодателями. Ультраправая партия «Ми Хазанк» получила шесть представительских мандатов. Официальные данные свидетельствуют об укреплении позиций «Тисы» по сравнению с предыдущими прогнозами.

Такой результат стал абсолютным рекордом в действующей избирательной системе Венгрии. Полученное количество мест превышает две трети общего состава парламента.

Главным приоритетом нового правительства является размораживание финансирования Европейского союза. Экономика Венгрии срочно нуждается в этих средствах. Результаты выборов дают Мадьяру возможность ликвидировать действующую политическую систему.

Как сообщалось, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава партии «Фидес», позвонил по телефону лидеру венгерской оппозиции Петеру Мадьяру и поздравил его с победой.