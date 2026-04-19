USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
У Ирана и оружие, и Ормуз

09:28 1543

После нескольких недель конфликта у Ирана все еще есть около 40% арсенала ударных дронов и более 60% пусковых установок. Этого достаточно, чтобы в будущем удерживать суда в Ормузском проливе. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В материале утверждается, что на момент прекращения огня доступ у Ирана был примерно к половине ракетных установок, но затем иранцы выкопали около 100 систем, зарытых в пещерах и бункерах, увеличив запас примерно до 60% от довоенного уровня. Согласно некоторым американским оценкам, Тегеран сможет вернуть себе до 70% довоенного арсенала.

«Оценки американской разведки и военных расходятся, но многие официальные лица заявили, что Иран располагает примерно 40 процентами своего довоенного арсенала беспилотников. Эти беспилотники доказали свою эффективность в качестве мощного сдерживающего фактора. Хотя американские военные корабли легко сбивают их, у коммерческих танкеров практически нет средств защиты», - отмечается в публикации NYT.

Издание уточняет, что, хотя оценки запасов ракет Ирана различаются, официальные лица сходятся во мнении, что Иран достаточно вооружен, чтобы в будущем прекратить судоходство в Ормузском проливе: «Иран все активнее превращает контроль над Ормузским проливом в главный инструмент стратегического сдерживания противников, независимо от ограничений по его ядерной программе… Война нанесла значительный ущерб структуре руководства Ирана, крупным военно-морским судам и производственным мощностям ракетной отрасли, но она мало что сделала для ограничения способности Ирана контролировать Ормузский пролив».

Одной из главных целей возглавляемой США военной кампании в Иране сейчас является возобновление работы пролива, который был открыт на момент начала войны. «Это шаткое положение для Соединенных Штатов, и их противники это заметили», - указывается в публикации.

При этом последствия американской блокады ощутимы. Морская торговля составляет примерно 90 процентов экономического производства Ирана — около 340 миллионов долларов в день — и этот поток в последние дни практически прекратился, пишет издание.

В июне прошлого года правительство Ирана решило не блокировать Ормузский пролив, когда Израиль начал военную кампанию, к которой в конечном итоге присоединились Соединенные Штаты, с целью нанесения ударов по глубоко залегающим ядерным объектам. По мнению Дэнни Цитриновича, бывшего главы иранского отделения израильской военной разведки, а ныне научного сотрудника Атлантического совета, «это решение, вероятно, отражало осторожный подход верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который, возможно, опасался, что блокирование пролива может побудить другие страны присоединиться к военной кампании против Ирана».

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться