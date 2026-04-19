«Знает, как победить»: для Трампа Израиль – великий союзник

Израиль в условиях кризиса показал себя надежным союзником США, в отличие от других стран. Соответствующий пост был опубликован президентом США Дональдом Трампом в его социальной сети Truth Social.

«Нравится людям Израиль или нет, он оказался великим союзником Соединенных Штатов Америки. Они храбры, смелы, верны и умны, и, в отличие от других, которые показали свое истинное лицо в момент конфликта и стресса, Израиль упорно борется и знает, как ПОБЕДИТЬ!» — говорится в публикации американского лидера.

Президент США до этого подверг критике союзников по НАТО, заявив, что они «не были рядом, когда мы нуждались в них».

Заявление Трампа прозвучало на фоне растущих разногласий между США и Израилем по вопросам военной стратегии в регионе. Накануне Трамп в резкой форме раскритиковал действия израильского правительства, объявив о запрете на бомбардировки Ливана и пригрозив введением односторонних мер для обеспечения стабильности в этой стране. Израильское руководство, в свою очередь, дало понять, что его военные решения не зависят от политической воли Вашингтона, пишет Al-Quds.