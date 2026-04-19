Трамп против захвата иранского Харка

Президент США Дональд Трамп выступал против захвата иранского острова Харк, так как опасался, что наземная операция повлечет за собой большие потери, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, несмотря на заверения военного командования в успехе высадки, американский президент счел риски неоправданными. По данным издания, Трамп выразил опасение, что в ходе штурма американские подразделения станут легкой мишенью и столкнутся с «недопустимо высокими потерями» личного состава.

На острове Харк расположены основные нефтеналивные терминалы Ирана. Трамп неоднократно публично угрожал исламской республике установлением контроля над этой территорией.

7 апреля американские и израильские силы ударили по острову Харк. По информации Axios, на острове были поражены военные цели.