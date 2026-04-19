Восьмые за пять лет: болгары перед выбором

Досрочные выборы депутатов 52-го Народного собрания (однопалатный парламент) начались в Болгарии. В 07:00 (08:00 по Баку) по всей стране открылись более 12 тысяч избирательных участков, на большинстве из которых голосование будет проводиться с использованием специализированных машин. 493 участка будут работать в 55 странах мира.

Более 6,5 млн граждан Болгарии, имеющих право голоса, избирают новый состав 240-местного Национального собрания. Это уже восьмые парламентские выборы в стране с 2021 года.

В избирательные бюллетени включены 14 партий, десять коалиций и один независимый кандидат, реальные шансы на преодоление необходимого пятипроцентного барьера есть лишь у пяти политических объединений.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшее число голосов может набрать партия «Прогрессивная Болгария», лицом которой является Румен Радев, бывший президент Болгарии, подавший в отставку для того, чтобы принять участие в этих парламентских выборах. За «Прогрессивную Болгарию» могут отдать голоса примерно 30-35% избирателей. Кроме нее, в новый состав парламента могут пройти коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил», «Продолжаем перемены - Демократическая Болгария», а также партии «Движение за права и свободы» и «Возрождение».

В Болгарии за прошедшие пять лет ни одному правительству не удалось отработать положенный по закону пятилетний срок.