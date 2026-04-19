Удар по Таганрогу: пожар на военном заводе. Там производят беспилотники

Генштаб ВСУ официально заявил, что украинские военные нанесли удар по заводу «Атлант Аэро».
«Поражение этого предприятия снизит возможности противника по производству беспилотников и ослабит возможности (России) наносить удары по гражданским объектам на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе несколько объектов получили повреждения.
В Ейске Краснодарского края обломки беспилотников упали в районе морского порта, заявил оперативный штаб региона. Пострадавших, по данным властей, нет, в трех частных домах выбило окна.
Всего за ночь 19 апреля, отчиталось Минобороны РФ, российские ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря.
В то же время Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 236 ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито и подавлено 203 дрона на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 32 беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях, добавили украинские военные.
В Таганроге (Ростовская область РФ) в ночь на 19 апреля прогремели взрывы в результате ракетного удара, затем на одном из промышленных объектов начался пожар.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, после мощных взрывов на месте попадания вспыхнул пожар.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о воздушной атаке и сообщил о трех пострадавших. По его словам, в результате атаки ракетами и беспилотниками пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений.
По утверждению российского независимого издания Astra, под удар попало предприятие «Атлант Аэро» – завод, специализирующийся на разработке и производстве БПЛА. В частности, на его мощностях изготавливают ударно-разведывательные дроны типа «Молния», а также комплектующие для беспилотников «Орион».
Предприятие уже подвергалось атакам в январе и марте 2026 года.