Удар по Таганрогу: пожар на военном заводе. Там производят беспилотники

Генштаб ВСУ официально заявил, что украинские военные нанесли удар по заводу «Атлант Аэро».

«Поражение этого предприятия снизит возможности противника по производству беспилотников и ослабит возможности (России) наносить удары по гражданским объектам на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе несколько объектов получили повреждения.

В Ейске Краснодарского края обломки беспилотников упали в районе морского порта, заявил оперативный штаб региона. Пострадавших, по данным властей, нет, в трех частных домах выбило окна.

Всего за ночь 19 апреля, отчиталось Минобороны РФ, российские ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря.

В то же время Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 236 ударными беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито и подавлено 203 дрона на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 32 беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях, добавили украинские военные.