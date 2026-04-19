Беларусь готова к «большой сделке» с США

Белорусская сторона готова к большой сделке с США, но ее необходимо подготовить с учетом интересов обеих стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Американцы должны понять, многие в Европе поняли, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции... Слушайте, это мелочь. У нас гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема большой сделки. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с (президентом США) Дональдом (Трампом) встретиться и подписать это соглашение», - сказал Лукашенко в интервью RT.

Глава белорусского государства подчеркнул, что в этой сделке должны быть учтены интересы обеих сторон: «Я готов к этой встрече. Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси».