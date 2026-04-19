Блокада иранских танкеров: ударные вертолеты США патрулируют Ормуз

«Солдаты Армии США совершают полеты в проливе и вокруг него, обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства», - говорится в сообщении.

Основные боевые вертолеты Армии США AH-64 Apache, предназначенные для обеспечения огневой поддержки войск, оснащаются ракетами класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire.

The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в субботу сообщала, что штурмовые подразделения кораблей ВМС США, осуществляющих блокаду в районе Ормузского пролива, готовятся начать высаживаться на борт и захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры. По их словам, администрация президента США Дональда Трампа стремится усилить экономическое давление на Иран, вынуждая тем самым Тегеран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки, связанные с его ядерной программой.

По данным Пентагона, до настоящего времени американские силы еще ни разу не поднимались на борт ни одного судна в рамках мер по обеспечению блокады, лишь предупреждая связанные с Ираном танкеры о необходимости повернуть назад и вернуться в иранские порты.