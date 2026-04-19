Новый город за 27 миллиардов

Проект The Spine («Позвоночник») площадью более 2 млн кв. м предусматривает строительство 165 жилых, деловых и коммерческих башен. По словам главы компании Хишама Талаата Мустафы, сроки реализации пока не определены. Ожидается создание свыше 155 тыс. рабочих мест, привлечение десятков миллионов посетителей ежегодно.

Инициатива продолжает серию крупных проектов в Египте, финансируемых за счет инвестиций стран Персидского залива. Ранее компания участвовала в развитии курорта Рас-эль-Хекма, куда ОАЭ вложили $35 млрд.

В марте 2015 года министр строительства Египта Мустафа Мадбули анонсировал планы по возведению новой административной столицы. Как говорилось на сайте Государственной информационной службы Египта (SIS), город создается для разгрузки Каира, население которого может вырасти с 18 млн до 40 млн к 2050 году. Кроме того, с помощью проекта Египет стремится развивать экономику за счет новых жилых, деловых и туристических зон. Город строится в 45 км к востоку от Каира по направлению к Суэцу и должен стать административным и финансовым центром страны с населением около 7 млн человек. Девелопером выступает государственная компания New Administrative Capital for Urban Development. Активная фаза работ ведется с 2017 года.