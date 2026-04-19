Не повторить 1979 год: Трамп был в ярости на своих помощников

Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников после сообщений о сбитом в Иране американском истребителе с двумя пропавшими пилотами, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания, глава Белого дома боялся повторения кризиса с заложниками 1979 года - тогда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников - и требовал немедленно провести поисковую операцию для спасения обоих членов экипажа сбитого F-15E. Однако военным требовалось время, чтобы выработать план действий. Помощники Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но, опасаясь, что нетерпение президента может навредить операции, информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении.

Позже Трамп публично обострил риторику, потребовав открыть Ормузский пролив. Американский лидер угрожал Ирану, в том числе ультиматумом о «гибели цивилизации» в случае отказа от сделки. Эти заявления не согласовывались с командой нацбезопасности и были частью тактики давления через демонстрацию непредсказуемости, пишет газета.

Двухместный американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа - пилот и штурман-оператор - успешно вышли на связь. Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Позднее американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа.

Газета называет поведение Трампа хаотичным — президент делает резкие заявления без согласования, отвлекается на внутреннюю политику и другие темы, но при этом требует ускорить переговоры. По данным WSJ, Белый дом рассчитывает на скорый прорыв в переговорах, однако ситуация остается нестабильной: перемирие хрупкое, военная операция затягивается, а исход конфликта неясен.

Советники Трампа рекомендуют ему реже давать СМИ спонтанные интервью, поскольку такие беседы только лишний раз демонстрируют противоречивый характер его заявлений, пишет газета. По их сведениям, ближайшее окружение американского лидера неоднократно говорило ему о необходимости реже общаться с прессой. На некоторое время он согласился на это, но затем вернулся к прежней практике. Иногда Трамп даже подшучивал над пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, объявляя ей, что поговорил с неким журналистом и сообщил ему важные новости, и добавляя, что Ливитт придется подождать и узнать их из публикации.