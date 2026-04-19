4 тысячи фур застряли в Аляте

Водители сообщают, что на парковке портовой зоны площадью 10 гектаров не осталось свободных мест; по имеющимся данным, там сейчас находится от 3500 до 4000 машин. Они перевозят товары из Турции и стран Европы в республики Центральной Азии.

Из-за военных действий на Ближнем Востоке сухопутный маршрут между Европой и центральноазиатским регионом через территорию Ирана оказался закрыт. В результате основной поток транспорта перенаправлен к паромной переправе в азербайджанском порту Алят для пересечения Каспийского моря, однако существующая инфраструктура не справляется с такой нагрузкой.

Около 4000 грузовых автомобилей, следующих в страны Центральной Азии, уже несколько недель простаивают в Бакинском международном морском торговом порту, расположенном в поселке Алят.

В репортаже Таджикской службы Радио Свобода отмечается, что в Аляте уже более двух недель стоят сотни грузовиков, везущих товары в Таджикистан. Водитель из Таджикистана по имени Самандар рассказывает, что до начала боевых действий туркменские и турецкие фуры следовали по суше через Азербайджан в Иран, а оттуда — в Туркменистан и другие страны региона. После начала войны большинство перевозчиков были вынуждены выбрать альтернативный путь через Каспийское море, что и привело к образованию огромных очередей в порту.

Грузовики, следующие в центральноазиатские республики, пытаются добраться до портов Казахстана и Туркменистана на паромах. Другой таджикский водитель, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что ожидает очереди на паром в Туркменистан более 14 дней и до сих пор не знает точных сроков отправки. Причина задержек заключается в ограниченной пропускной способности порта Алят, особенно в части обслуживания грузового автотранспорта. По его словам, переход на пароме из Алята в Туркменистан занимает около 12 часов. Этот маршрут длиннее и дороже сухопутного пути через Иран, так как морская переправа требует дополнительных расходов.

Согласно информации из открытых источников, между Баку и Туркменистаном ежедневно курсируют в среднем 15 паромных судов. Они перевозят от 100 до 300 большегрузных автомобилей (TIR).

Стоит отметить, что объем грузоперевозок по «Срединному коридору» (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) за последние годы многократно вырос на фоне войны России против Украины. Теперь же конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана еще больше повысил стратегическую важность этого транспортного узла.

Война не только осложнила логистику из Европы и Турции в Центральную Азию, но и, как следствие закрытия Ормузского пролива, создала серьезные трудности для всей глобальной торговли, в результате чего в мире уже наблюдается дефицит ряда товаров.