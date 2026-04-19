«С пистолетом у головы»: управляющая Венесуэлой отстраняет людей Мадуро

11:25 137

После захвата Соединенными Штатами президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались постепенные чистки элит, которые ранее обеспечивали его власть, пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, власти задерживают близких к Мадуро олигархов, его союзники лишаются постов, родственники отстранены от бизнеса и публичной активности. Процесс возглавляет временный глава республики Делси Родригес, которая управляет страной при поддержке администрации Дональда Трампа.

После захвата Мадуро в январе и его этапирования в США Родригес называла произошедшее «незаконной атакой», теперь же она демонтирует прежнюю систему власти и проводит крупнейшее перераспределение влияния за десятилетия, говорится в публикации. За три месяца, по данным газеты, смещены 17 министров, обновлено военное руководство и назначены новые дипломаты. Также задержаны как минимум три бизнесмена, связанные с окружением Мадуро, семья экс-президента лишилась доступа к нефтяным контрактам. Часть решений принимается под давлением США, отмечается в публикации.

Венесуэльские чиновники считают, что Родригес действует «с пистолетом у головы», а Вашингтон получает возможность «свести счеты» с союзниками Мадуро.

Внутри правящей элиты растет недоверие. «План был всегда один: либо все падают, либо никто», — сказал изданию один из чиновников времен Мадуро.

При этом венесуэльская оппозиция считает, что Родригес не ведет страну к демократии, а только укрепляет личный контроль.

В начале апреля на сайте Минфина США появилась информация, что Вашингтон снял санкции с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. При этом в марте Reuters со ссылкой на четыре источника писал, что администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит проект уголовного обвинения против Родригес.

Как узнала WSJ, Трамп выбрал Делси Родригес в качестве временного главы Венесуэлы по совету бывшего топ-менеджера Chevron Али Мошири. Тот предупреждал, что в случае передачи власти в руки оппозиции ситуация пойдет по сценарию Ирака.

«С пистолетом у головы»: управляющая Венесуэлой отстраняет людей Мадуро
«С пистолетом у головы»: управляющая Венесуэлой отстраняет людей Мадуро
11:25 138
«С пистолетом у головы»: управляющая Венесуэлой отстраняет людей Мадуро
«С пистолетом у головы»: управляющая Венесуэлой отстраняет людей Мадуро
11:25 138
Удар по Таганрогу: пожар на военном заводе. Там производят беспилотники
Удар по Таганрогу: пожар на военном заводе. Там производят беспилотники обновлено 11:10
11:10 1086
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду актуальный комментарий
02:14 6017
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед
Россия и Азербайджан помирились. И двинулись вперед наша корреспонденция
18 апреля 2026, 20:33 8614
Не повторить 1979 год: Трамп был в ярости на своих помощников
Не повторить 1979 год: Трамп был в ярости на своих помощников
10:56 754
Блокада иранских танкеров: ударные вертолеты США патрулируют Ормуз
Блокада иранских танкеров: ударные вертолеты США патрулируют Ормуз
10:40 677
Трамп против захвата иранского Харка
Трамп против захвата иранского Харка
09:54 1184
У Ирана и оружие, и Ормуз
У Ирана и оружие, и Ормуз
09:28 1549
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов
Информационное фиаско Трампа: почему Иран побеждает в войне нарративов Крис Бернс и Александр Фридман в гостях у haqqin.az
18 апреля 2026, 20:06 3910
Галибаф: США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в войне
Галибаф: США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в войне обновлено 02:04
02:04 6728
Иран заявляет: Ормуз уже никогда не будет таким, каким был до войны
Иран заявляет: Ормуз уже никогда не будет таким, каким был до войны видео; обновлено 01:42
01:42 20749
