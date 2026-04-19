«С пистолетом у головы»: управляющая Венесуэлой отстраняет людей Мадуро

По данным издания, власти задерживают близких к Мадуро олигархов, его союзники лишаются постов, родственники отстранены от бизнеса и публичной активности. Процесс возглавляет временный глава республики Делси Родригес, которая управляет страной при поддержке администрации Дональда Трампа.

После захвата Соединенными Штатами президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались постепенные чистки элит, которые ранее обеспечивали его власть, пишет The New York Times (NYT).

После захвата Мадуро в январе и его этапирования в США Родригес называла произошедшее «незаконной атакой», теперь же она демонтирует прежнюю систему власти и проводит крупнейшее перераспределение влияния за десятилетия, говорится в публикации. За три месяца, по данным газеты, смещены 17 министров, обновлено военное руководство и назначены новые дипломаты. Также задержаны как минимум три бизнесмена, связанные с окружением Мадуро, семья экс-президента лишилась доступа к нефтяным контрактам. Часть решений принимается под давлением США, отмечается в публикации.

Венесуэльские чиновники считают, что Родригес действует «с пистолетом у головы», а Вашингтон получает возможность «свести счеты» с союзниками Мадуро.

Внутри правящей элиты растет недоверие. «План был всегда один: либо все падают, либо никто», — сказал изданию один из чиновников времен Мадуро.

При этом венесуэльская оппозиция считает, что Родригес не ведет страну к демократии, а только укрепляет личный контроль.

В начале апреля на сайте Минфина США появилась информация, что Вашингтон снял санкции с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. При этом в марте Reuters со ссылкой на четыре источника писал, что администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит проект уголовного обвинения против Родригес.

Как узнала WSJ, Трамп выбрал Делси Родригес в качестве временного главы Венесуэлы по совету бывшего топ-менеджера Chevron Али Мошири. Тот предупреждал, что в случае передачи власти в руки оппозиции ситуация пойдет по сценарию Ирака.