Товарищ Ким запускает ракеты

Как пишет Yonhap, запуск был зафиксирован утром 19 апреля в районе Синпо, где расположены северокорейские верфи и предприятие по производству баллистических ракет для подводных лодок. Тип ракет пока не уточняется.

Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет у своего восточного побережья утром 19 апреля. Об этом сообщают военные Южной Кореи и Японии.

В Сеуле заявили, что Южная Корея вместе с США и Японией усилили мониторинг и находятся в состоянии повышенной готовности. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что ведомство анализирует данные и сохраняет высокий уровень бдительности.

Ракеты, по данным Министерства обороны Японии, предположительно, упали вблизи восточного побережья Корейского полуострова, при этом подтвержденного воздействия на территорию Японии или ее исключительную экономическую зону не зафиксировано. Сообщений о повреждении самолетов или судов в этом районе пока не поступало, передает Bloomberg.

Японское минобороны заявило, что «действия КНДР, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет, представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества. Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения».

Это седьмой пуск баллистических ракет КНДР с начала года и первый после серии испытаний 8 апреля, когда были запущены ракеты малой дальности с кассетными боеголовками, пишет Reuters.

«Поскольку США сосредоточены на Иране, Северная Корея видит в этом прекрасную возможность для модернизации своего ядерного потенциала и ракетных возможностей», — заявил агентству профессор Университета Кённам Лим Ыль-чхоль.

В начале апреля военные КНДР запустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракеты были запущены в 8:50 по местному времени (2:50 мск) из города Вонсан. Снаряды преодолели расстояние 240 км.

По оценкам США, Северная Корея уже провела успешные испытания межконтинентальных ракет, способных достигать территории Соединенных Штатов.