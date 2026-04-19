Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси

Зелим Коцоев дисквалифицирован и не выйдет на схватку за бронзу.

Из-за того, что в полуфинале он применил запрещенный прием и получил прямую дисквалификацию - «хансоку-маке», Коцоев не допускается до следующего поединка.

*** 13:44

Зелим Коцоев уступил в полуфинале Симеону Катарине из Нидерландов.

Как мы и опасались, Коцоев вновь получил предупреждения. На этот раз три, и был объявлен проигравшим.

Теперь Зелим будет бороться за бронзу. Соперником будет хорошо знакомый ему грузин Илиа Суламанидзе. Коцоев выиграл у него в финале Олимпиады в Париже, но затем проиграл в финале прошлогоднего чемпионата Европы.

*** 12:41

Зелим Коцоев вышел в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси. Его соперником будет Симеон Катарина из Нидерландов.

В полуфинале Зелим одержал досрочную победу нал венгром Жомбором Вегом. Настораживает, что и в этом, и в предыдущем поединке судьи незаслуженно показали Зелиму по два предупреждения - «шидо».

*** 11:41

Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси последний день соревнований.