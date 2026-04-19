Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси

обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
14:21 1762

Зелим Коцоев дисквалифицирован и не выйдет на схватку за бронзу.

Из-за того, что в полуфинале он применил запрещенный прием и получил прямую дисквалификацию - «хансоку-маке», Коцоев не допускается до следующего поединка.

*** 13:44

Зелим Коцоев уступил в полуфинале Симеону Катарине из Нидерландов.

Как мы и опасались, Коцоев вновь получил предупреждения. На этот раз три, и был объявлен проигравшим. 

Теперь Зелим будет бороться за бронзу. Соперником будет хорошо знакомый ему грузин Илиа Суламанидзе. Коцоев выиграл у него в финале Олимпиады в Париже, но затем проиграл в финале прошлогоднего чемпионата Европы.

*** 12:41

Зелим Коцоев вышел в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси. Его соперником будет Симеон Катарина из Нидерландов.

В полуфинале Зелим одержал досрочную победу нал венгром Жомбором Вегом. Настораживает, что и в этом, и в предыдущем поединке судьи незаслуженно показали Зелиму по два предупреждения - «шидо». 

*** 11:41

Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси последний день соревнований.

Надежды на пятую медаль Азербайджана на нынешнем турнире связаны с олимпийским чемпионом Зелимом Коцоевым. В весовой категории до 100 кг он стартовал с побед над Николой Павловски из Северной Македонии и украинцем Ярославом Давыдчуком. Коцоев вышел в четвертьфинал, где его соперником будет венгр Жобмор Вег.

В активе Зелима уже есть пять медалей с чемпионатов Европы - 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

Выступавшие сегодня Кенан Насибов (свыше 100 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 78 кг) уже выбыли из борьбы. Кенан проиграл в 1/8 финала немцу Эрику Абрамову, а Мадина в 1/16 финала уступила россиянке Элис Старцевой.

Напомним, в первые три дня азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали. У Хидаята Гейдарова (73 кг) серебро, у Ахмеда Юсифова (60 кг), Турана Байрамова (66 кг) и Зелима Цкаева (81 кг) - бронза.

