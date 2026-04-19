Компания Трампа построит 70-этажный элитный небоскреб в Тбилиси

Компания семьи президента США The Trump Organization планирует построить 70-этажный небоскреб Trump Tower в Тбилиси. Здание станет самым высоким в столице Грузии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей проекта.

Многофункциональный комплекс будет включать апартаменты, торговые площади и гостиничную инфраструктуру. Проектированием занимается международное бюро Gensler, партнерами со стороны Грузии выступают девелоперы Archi Group и Biograpi Living. Также в консорциум вошел давний партнер семьи Трамп — нью-йоркская Sapir Organization.

Эрик Трамп заявил, что проект позволит внедрить в Грузии «всемирно признанный стандарт качества» компании.

Это вторая попытка бренда закрепиться в Грузии: в 2012 году планировалось строительство башни в Батуми, однако проект был свернут во избежание конфликта интересов перед первым президентским сроком Дональда Трампа.

WSJ отмечает, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа компания запустила ряд новых проектов за рубежом, охватывающих рынки Ближнего Востока, Вьетнама и Индии.