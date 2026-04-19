Ормуз закрыт. Турция продвигает альтернативы

Турция активизировала продвижение Срединного коридора как альтернативы Ормузскому проливу, рассчитывая открыть границу с Арменией и создать новый маршрут торговли между Европой и Азией. Об этом пишет Financial Times.
Речь о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, «Маршрут Трампа за международный мир и процветание»), поддержанном президентом США в рамках мирных инициатив между Азербайджаном и Арменией. Турецкие власти уже начали подготовку к открытию погранперехода Алиджан, закрытого 32 года назад, отмечается в статье.
«Мы не знаем, когда откроется граница (с Арменией), дата постоянно меняется. Но все думают, что это произойдет скоро», — сказал изданию один из турецких пограничников.
Анкара рассчитывает закрепиться как ключевой транзитный хаб на фоне рисков для поставок через Ормузский пролив. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что Турция становится «островом стабильности» и рассматривается как безопасный маршрут для энергопоставок. «Дискуссии о более безопасных альтернативах для энерготранспортных линий уже начались», — заявил президент Эрдоган на прошлой неделе.
Срединный коридор предполагает сухопутную связь Китая и Европы через Кавказ и Турцию. По оценкам, коридор может сократить время доставки грузов из Китая в Европу с 40 дней (морем) до 12–15 дней. Потенциал перевозок оценивается в рост с 5 млн до 20 млн т в год.
В ЕС называют Турцию «критически важным партнером», а расширение коридора — «переломным моментом». Однако проект сталкивается с рядом рисков: сложная логистика через Каспий, различия в железнодорожной инфраструктуре, а также политические факторы. Маршрут, в частности, проходит рядом с Ираном и Россией.
Проект нефтепровода Басра – Джейхан, который обсуждается как стратегическая альтернатива маршрутам через Ормузский пролив, может значительно повысить энергетическую безопасность региона, пишет турецкая газета Hurriyet.
Трубопровод должен связать южные месторождения Ирака с турецким портом Джейхан на Средиземном море, позволяя обойти геополитически нестабильный Ормузский пролив.
По мнению издания, новый маршрут может стать «золотой возможностью» как для Турции, так и мирового энергорынка.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил газете, что нестабильность в Ормузском проливе вынуждает искать альтернативные пути для транспортировки нефти. Он считает, что иракско-турецкий проект обеспечит стабильный экспорт для Ирака, укрепит позиции Турции как энергетического хаба и повысит энергетическую безопасность Европы. «После завершения войны Ближний Восток уже не будет прежним. Произойдут серьезные изменения в политике, экономике и безопасности региона. Люди начнут искать альтернативы Ормузскому проливу. Думаю, что нефтепровод Басра – Джейхан может стать чрезвычайно привлекательным проектом первостепенной важности для Ирака, Турции, региональной энергетической безопасности и особенно для Европы», - сказал Бирол.
Эксперты подчеркивают, что для реализации проекта потребуется тесная политическая координация между Турцией и Ираком, а также международное финансирование, в том числе со стороны европейских государств, заинтересованных в диверсификации нефтяных поставок.
Бирол отметил, что месторождение в провинции Басра на юге Ирака считается одним из крупнейших в мире с запасами нефти в 90 млрд кубометров.
Проект строительства нефтепровода из Басры в Турции рассматривают в контексте логистического проекта «Путь развития» по соединению нефтяных месторождений Ирака с турецким средиземноморским портом Джейхан для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. По нему, согласно расчетам, возможна транспортировка до 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
На фоне этих обсуждений ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана перекрыли пролив с вечера субботы, что будет продолжаться до полного снятия морской блокады со стороны США, заявили в пресс-службе КСИР. ВМС США с 13 апреля заблокировали весь морской трафик, связанный с иранскими портами, через Ормузский пролив, на долю которого приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.