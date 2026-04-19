Ормуз закрыт. Турция продвигает альтернативы

Турция активизировала продвижение Срединного коридора как альтернативы Ормузскому проливу, рассчитывая открыть границу с Арменией и создать новый маршрут торговли между Европой и Азией. Об этом пишет Financial Times.

Речь о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, «Маршрут Трампа за международный мир и процветание»), поддержанном президентом США в рамках мирных инициатив между Азербайджаном и Арменией. Турецкие власти уже начали подготовку к открытию погранперехода Алиджан, закрытого 32 года назад, отмечается в статье.

«Мы не знаем, когда откроется граница (с Арменией), дата постоянно меняется. Но все думают, что это произойдет скоро», — сказал изданию один из турецких пограничников.

Анкара рассчитывает закрепиться как ключевой транзитный хаб на фоне рисков для поставок через Ормузский пролив. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что Турция становится «островом стабильности» и рассматривается как безопасный маршрут для энергопоставок. «Дискуссии о более безопасных альтернативах для энерготранспортных линий уже начались», — заявил президент Эрдоган на прошлой неделе.

Срединный коридор предполагает сухопутную связь Китая и Европы через Кавказ и Турцию. По оценкам, коридор может сократить время доставки грузов из Китая в Европу с 40 дней (морем) до 12–15 дней. Потенциал перевозок оценивается в рост с 5 млн до 20 млн т в год.

В ЕС называют Турцию «критически важным партнером», а расширение коридора — «переломным моментом». Однако проект сталкивается с рядом рисков: сложная логистика через Каспий, различия в железнодорожной инфраструктуре, а также политические факторы. Маршрут, в частности, проходит рядом с Ираном и Россией.