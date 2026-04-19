Операция разведки КСИР: в Иране задерживают «шпионов» Израиля и США

По сообщению иранских СМИ, операции прошли в нескольких провинциях — Мазандаран, Керман и Восточный Азербайджан.

Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила о ликвидации шпионских ячеек, связанных, как утверждается, с США, Израилем и Великобританией.

По утверждению иранской стороны, данные группы якобы занимались «созданием сетей, вооружением, шпионажем, дестабилизацией рынка, контрабандой, распространением экономических слухов и организацией уличных беспорядков».

В провинции Восточный Азербайджан задержаны семь человек, связанных «с монархическими террористическими группами». Они, как утверждается, готовили диверсии, закупали оружие и передавали координаты чувствительных объектов своим «зарубежным кураторам».

В провинции Мазандаран выявлены и задержаны 69 человек, включая сторонников «монархического движения, лиц, связанных с Израилем», а также экономических агентов и «предателей». У задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи, использовавшиеся для координации действий.

В провинции Керман выявлен 51 человек. Сообщается о задержании трех «шпионских групп», связанных с иностранными спецслужбами, двух групп, ассоциированных с бахаизмом, ликвидации вооруженной ячейки из четырех человек, связанной с «монархистами», также задержаны «шесть медийных активистов, связанных с международной сетью».

По утверждению КСИР, все они якобы поддерживали связь с внешними кураторами и занимались дестабилизацией рынка, вербовкой и организацией протестной активности.

В предыдущие недели иранские спецслужбы объявляли о раскрытии сетей, подозреваемых в шпионаже, подготовке терактов и попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Иране.

В КСИР подчеркнули, что подобные операции будут продолжены, а любые попытки внешнего вмешательства будут жестко пресекаться. Одновременно в Тегеране усиливают меры безопасности, указывая на рост рисков диверсий и внутренней дестабилизации.