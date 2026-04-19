Пезешкиан: Кто такой Трамп, чтобы запрещать Ирану?

Президент США Дональд Трамп не имеет права отказывать Ирану в его праве на ядерную программу, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова приводят иранские СМИ.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремится к расширению войны и действует лишь «в целях самообороны».

«Президент США говорит, что Иран не должен использовать свои ядерные права, — сказал Пезешкиан. — В конце концов, кто он такой, чтобы лишать страну ее законных прав?»

Он также заявил: «Иран не стремится к расширению войны, не начинал и не будет начинать никаких конфликтов. Мы не нападали ни на одну страну, и в нынешних обстоятельствах у нас нет намерения нападать ни на кого. Мы занимаемся лишь законной самообороной».