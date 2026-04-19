Завоюет ли Азербайджан историческое золото в шахматах?

Сегодня в польском городе Катовице завершается чемпионат Европы по шахматам. Заключительный 11-й тур начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Перед последним туром пять шахматистов имеют по 8 очков и идут в группе лидеров. Среди них трое (!) представляют Азербайджан. Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы являются претендентами на золото. Также по 8 очков в активе украинца Романа Дегтярева и испанца Давида Антон Гихарро.