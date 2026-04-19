Завоюет ли Азербайджан историческое золото в шахматах?

Сегодня в польском городе Катовице завершается чемпионат Европы по шахматам. Заключительный 11-й тур начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Перед последним туром пять шахматистов имеют по 8 очков и идут в группе лидеров. Среди них трое (!) представляют Азербайджан. Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы являются претендентами на золото. Также по 8 очков в активе украинца Романа Дегтярева и испанца Давида Антон Гихарро.
В 11-м туре встретятся:
Айдын Сулейманлы - Магомед Мурадлы
Ниджат Абасов - Богдан-Даниэль Дяк (Румыния)
Роман Дегтярев (Украина) - Давид Антон Гихарро (Испания).
Чемпионаты Европы проводятся с 2000 года. За этот период Азербайджан в мужском турнире завоевал лишь одну медаль. В 2005 году это сделал Теймур Раджабов, став серебряным призером.