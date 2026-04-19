Азербайджан стартует на чемпионате Европы в Батуми

Сегодня в Батуми начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Азербайджан в черноморском городе представят четыре штангиста - Техран Мамедов (60 кг), Иса Рустамов (71 кг), Равин Алмамедов (79 кг), Али Шукюрлю (110 кг).
Мамедов выступит завтра, Рустамов - 21 апреля, Алмамедов - 22-го, Шукюрлю - 25-го.
Команда будет соревноваться в Батуми под руководством главного тренера Сардара Гасанова, старшего тренера Асифа Мамедова и тренера Афгана Байрамова. Азербайджанскую делегацию возглавляет вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов.