Лукашенко о своем преемнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит проблем для смены власти в стране еще до того, как он сам «уйдет в мир иной».
«Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной или мы с вами на пенсии будем ловить рыбу..., здесь будет работать нормальный человек (новый президент Беларуси). У нас много хороших толковых людей», - сказал он в интервью телеканалу RT.
По мнению президента Беларуси, «только глупые люди на Западе» могут рассуждать о невозможности смены власти в Беларуси и немедленном наказании для всех, что претендует на пост президента страны в будущем. «Как решит народ, так и будет», - заверил Лукашенко.
Лукашенко отметил, что, следуя воле народа, он готов идти по выбранному пути, но при этом помнит, что «если не захочет народ - насильно мил не будешь».
По мнению Лукашенко, Соединенным Штатам нужно поучиться демократии у Беларуси. Он также назвал разговоры о правах человека на Западе «болтовней», которая противоречит действиям зарубежных политиков.