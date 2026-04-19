Лукашенко о своем преемнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит проблем для смены власти в стране еще до того, как он сам «уйдет в мир иной».

«Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной или мы с вами на пенсии будем ловить рыбу..., здесь будет работать нормальный человек (новый президент Беларуси). У нас много хороших толковых людей», - сказал он в интервью телеканалу RT.