Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...
Новость дня
Иран опроверг Трампа: Все заявления ложны...

Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера

Президент США Дональд Трамп одновременно опасается людских потерь и поражения в конфликте с Ираном, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Трамп мечется между опасением эскалации и публичной бравадой. С одной стороны, он отказывается от операций с высокими ожидаемыми потерями, называя солдат «легкими мишенями», с другой — публикует импульсивные ультиматумы, угрожая уничтожить иранскую инфраструктуру. Подобные рискованные заявления он делал без согласования со своей командой по национальной безопасности, пишет WSJ.

По данным CBS News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM), всего в ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили 399 американских военнослужащих, трое из них считаются тяжелоранеными, 354 солдата уже вернулись к службе. Большинство раненых — бойцы сухопутных войск. Число погибших, по последним данным, составляло 13 человек.

Кроме того, на фоне войны с Ираном Трамп все чаще задумывается о примере бывшего президента Джимми Картера, при котором была проведена неудачная операция по спасению заложников из посольства в Тегеране. Трамп опасается, что ситуация в Иране может обернуться и для него политической катастрофой. После сообщения о сбитом над Ираном американском самолете и пропавших летчиках он, по словам собеседников в администрации, провел несколько часов в истерике, требуя немедленной спасательной операции.

Джимми Картер, 39-й президент США, поддерживал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви. Администрация Картера пыталась наладить контакт с оппозицией, включая аятоллу Хомейни, но эти попытки были неэффективны. После революции Картер предложил убежище бывшему шаху и заморозил иранские счета в американских банках. В ноябре 1979 года американское посольство и 66 работавших там дипломатов были захвачены сторонниками нового правительства в Тегеране (52 из них пробыли в заточении 444 дня). Переговоры не привели к разрешению дипломатического кризиса. 24 апреля 1980 года военные США провели на территории Ирана операцию «Орлиный коготь» с целью спасения заложников. Спецназ должен был ночью тайно проникнуть в Тегеран, освободить американских дипломатов и направить их в безопасное место. Однако, вопреки данным разведки, выбранное для посадки место (заброшенный британский аэродром) находилось рядом с оживленным шоссе, спецназовцев обнаружили. Кроме того, один из пилотов заблудился в пыльном облаке и врезался в самолет-заправщик. Вспыхнул пожар, в котором погибли восемь американцев. Захват дипломатов и неудачная попытка их освобождения привели к полному разрыву дипломатических отношений между Ираном и США. Картер проиграл президентские выборы 1980 года республиканцу Рональду Рейгану.

Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера
Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера
13:59 725
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси обновлено
14:21 1779
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
14:10 634
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок таможенная статистика
13:30 1038
Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера
Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера
13:59 725
На каждого Башира найдется свой Хабиб
На каждого Башира найдется свой Хабиб огненный котел под названием «Ближний Восток»
13:15 1346
Ормуз закрыт. Турция продвигает альтернативы
Ормуз закрыт. Турция продвигает альтернативы обновлено 13:20
13:20 1815
Ормуз остановился. А иранские депутаты готовы «взять в руки оружие»
Ормуз остановился. А иранские депутаты готовы «взять в руки оружие» обновлено 12:08
12:08 2688
В кризисе и губинские фермеры
В кризисе и губинские фермеры поговорим о наших проблемах
18 апреля 2026, 21:46 5602
Завоюет ли Азербайджан историческое золото в шахматах?
Завоюет ли Азербайджан историческое золото в шахматах? Последний тур чемпионата Европы
13:12 866
Пезешкиан: Кто такой Трамп, чтобы запрещать Ирану?
Пезешкиан: Кто такой Трамп, чтобы запрещать Ирану?
12:59 1331
4 тысячи фур застряли в Аляте
4 тысячи фур застряли в Аляте
11:03 4144
