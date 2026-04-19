Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера

По данным издания, Трамп мечется между опасением эскалации и публичной бравадой. С одной стороны, он отказывается от операций с высокими ожидаемыми потерями, называя солдат «легкими мишенями», с другой — публикует импульсивные ультиматумы, угрожая уничтожить иранскую инфраструктуру. Подобные рискованные заявления он делал без согласования со своей командой по национальной безопасности, пишет WSJ.

По данным CBS News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM), всего в ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили 399 американских военнослужащих, трое из них считаются тяжелоранеными, 354 солдата уже вернулись к службе. Большинство раненых — бойцы сухопутных войск. Число погибших, по последним данным, составляло 13 человек.

Кроме того, на фоне войны с Ираном Трамп все чаще задумывается о примере бывшего президента Джимми Картера, при котором была проведена неудачная операция по спасению заложников из посольства в Тегеране. Трамп опасается, что ситуация в Иране может обернуться и для него политической катастрофой. После сообщения о сбитом над Ираном американском самолете и пропавших летчиках он, по словам собеседников в администрации, провел несколько часов в истерике, требуя немедленной спасательной операции.

Джимми Картер, 39-й президент США, поддерживал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви. Администрация Картера пыталась наладить контакт с оппозицией, включая аятоллу Хомейни, но эти попытки были неэффективны. После революции Картер предложил убежище бывшему шаху и заморозил иранские счета в американских банках. В ноябре 1979 года американское посольство и 66 работавших там дипломатов были захвачены сторонниками нового правительства в Тегеране (52 из них пробыли в заточении 444 дня). Переговоры не привели к разрешению дипломатического кризиса. 24 апреля 1980 года военные США провели на территории Ирана операцию «Орлиный коготь» с целью спасения заложников. Спецназ должен был ночью тайно проникнуть в Тегеран, освободить американских дипломатов и направить их в безопасное место. Однако, вопреки данным разведки, выбранное для посадки место (заброшенный британский аэродром) находилось рядом с оживленным шоссе, спецназовцев обнаружили. Кроме того, один из пилотов заблудился в пыльном облаке и врезался в самолет-заправщик. Вспыхнул пожар, в котором погибли восемь американцев. Захват дипломатов и неудачная попытка их освобождения привели к полному разрыву дипломатических отношений между Ираном и США. Картер проиграл президентские выборы 1980 года республиканцу Рональду Рейгану.