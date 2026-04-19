«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США

«Продолжение послабления санкций против России не отвечает реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в его соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой решения США не возобновлять санкции, введенные против российской нефти.

Президент Украины прямо не упоминает США и пишет о решении продлить приостановку санкций. «Каждый доллар за нефть из России — это деньги на войну», — указал президент Украины.

По его словам, сейчас в море находятся более 110 танкеров российского теневого флота, на их борту — более 12 млн тонн российской нефти, «которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий». «Это 10 млрд долларов — ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине», — считает Зеленский.

Он добавил, что только за эту неделю российские войска выпустили по Украине более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиабомб и почти 60 ракет разных типов.

В ночь на 18 апреля администрация Дональда Трампа продлила действие распоряжения, которое позволяет странам покупать подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты. Вашингтон стремится таким образом сдержать мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива.

Минфин США разрешил до 16 мая покупать нефть, загруженную на суда по состоянию на пятницу. Таким образом, Вашингтон на 30 дней продлил первоначальное разрешение, срок действия которого истек 11 апреля.