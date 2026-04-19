Синоптики прогнозируют дожди

В понедельник, 20 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется дождливая погода. Утром возможны ливни, днем осадки прекратятся. Ожидается порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 10-13, днем 14-17 тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные. Возможны грозы и град, в горных районах - снег. Умеренный западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 8-11, днем 14-18 тепла, в горах ночью 2-7, днем 8-13 тепла.