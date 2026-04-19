Пять требований «Хезболлы»

Лидер движения выразил благодарность Ирану за «неизменную поддержку Ливана» и заявил, что именно ситуация на поле боя стала решающим фактором в переговорном процессе, сообщает IRNA.

По словам Касема, успешная политика обязана использовать плоды сражений как основной источник силы. Для обеспечения устойчивого мира «Хезболла» выдвигает пять обязательных требований. Первым и ключевым пунктом является окончательное прекращение любых действий со стороны Израиля во всех сферах - в воздухе, на земле и на море - на всей территории Ливана. Вторым условием назван полный вывод израильских сил с ливанских территорий до международно признанной пограничной линии. Требования также включают гуманитарный и инфраструктурный аспекты: возвращение всех ливанских граждан, удерживаемых израильской стороной, и обеспечение условий для безопасного возвращения жителей приграничных районов в свои дома.

Заключительным пунктом стратегии Касема является запуск масштабной программы реконструкции страны при международной и арабской финансовой поддержке, которая должна проходить под контролем национального правительства Ливана.