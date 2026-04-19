Израиль заявил о сотнях ликвидированных боевиков «Хезболлы»

Армия Израиля заявила, что в течение 24 часов до начала перемирия с Ливаном израильские силы атаковали сотни боевиков и объектов инфраструктуры «Хезболлы».

Согласно отчету ЦАХАЛ, в общей сложности за время проведения операции «Рык льва» в Ливане ликвидированы более 1800 участников «Хезболлы».

В ходе последних ударов ЦАХАЛ поразил около 300 военных объектов в различных районах Ливана, включая пусковые установки, командные пункты и склады с оружием.

«За сутки до введения режима прекращения огня между Израилем и Ливаном ЦАХАЛ ликвидировал 150 боевиков. Также были атакованы около 300 военных объектов группировки, в том числе пусковые установки, командные центры и склады оружия, в нескольких районах Ливана», - говорится в сообщении.

Среди убитых опознан командующий сектором Бинт-Джубейль Али Рида Аббас, который руководил боевыми действиями против израильских солдат.