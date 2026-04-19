Иран: Америка потеряла Ормуз. США: Блокада парализовала морскую торговлю Ирана
«Даже джинны окажутся бессильны»: хуситы грозят

14:54 892

Йеменские хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит «препятствовать миру». Об этом заявил «заместитель министра иностранных дел» сепаратистского хуситского «правительства» Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

«Если Сана (столица Йемена находится под контролем хуситов) решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны»,  — заявил Хусейн аль-Эззи.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, является важным маршрутом поставок энергоносителей из стран Персидского залива в Европу. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).

Хуситы в середине марта уже угрожали ввести блокаду судов США и Израиля, воюющих против Ирана.

Хуситы являются союзниками Ирана. Тегеран поставлял им вооружение, используя Йемен в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии.

Bloomberg писал, что Иран подталкивает йеменских хуситов начать атаки на суда в Красном море. Однако источники издания 31 марта сообщили, что йеменское движение пока хочет избежать эскалации и нападений на американские и саудовские объекты.

