Загадочные смерти и исчезновения американских ученых: Трамп отреагировал

Президент США Дональд Трамп обещал дать ответы по делу о серии загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами США, заявив, что уже провел по этому поводу совещание в Белом доме. Об этом информирует Fox News.
Речь о нескольких странных смертей и исчезновений ученых, имевших доступ к космическим, ядерным и оборонным секретам США. Поводом стала смерть 34‑летней исследовательницы из Хантсвилла (штат Алабама) Эми Эскридж, которая стала одиннадцатой в этом списке. Она скончалась 11 июня 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако подробности расследования практически не разглашались, что подогрело подозрения и конспирологические версии.
В списке этих дел — исчезновение отставного генерала ВВС Уильяма МакКасленда, ученого NASA Моники Хасинто Резы, смерть астрофизика Карла Гриллмайра, физика из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро, сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Фрэнка Майвальда и других.
Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что осведомлено о случаях смертей и исчезновений сотрудников своих лабораторий и объектов и проводит проверку.
На фоне растущего общественного интереса Трамп заявил, что «надеется на случайность», но назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить выводы в течение полутора недель. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) «не оставит камня на камне», изучая дела в этой серии. Власти пока не подтверждают наличие прямой связи между смертями, а официальные материалы не содержат доказательств, что гибель Эскридж была связана с ее исследованиями.