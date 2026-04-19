Загадочные смерти и исчезновения американских ученых: Трамп отреагировал

Президент США Дональд Трамп обещал дать ответы по делу о серии загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами США, заявив, что уже провел по этому поводу совещание в Белом доме. Об этом информирует Fox News.

Речь о нескольких странных смертей и исчезновений ученых, имевших доступ к космическим, ядерным и оборонным секретам США. Поводом стала смерть 34‑летней исследовательницы из Хантсвилла (штат Алабама) Эми Эскридж, которая стала одиннадцатой в этом списке. Она скончалась 11 июня 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако подробности расследования практически не разглашались, что подогрело подозрения и конспирологические версии.