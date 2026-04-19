Иран: Америка потеряла Ормуз. США: Блокада парализовала морскую торговлю Ирана
Камала Харрис: Нетаньяху втянул Трампа в войну

15:56 822

Бывший вице-президент США Камала Харрис обвинила президента Дональда Трампа в попытке отвлечь общественность от громкого судебного дела финансиста Джеффри Эпштейна с помощью войны в Иране, передает C-Span.

По ее словам, Вашингтон оказался втянут в конфликт не по собственной инициативе, а под влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Он был втянут в нее Биби Нетаньяху, давайте скажем это прямо», - сказала Харрис, выступая на конференции Демократической партии в Детройте.

Харрис назвала действия президента США «жалкой попыткой отвлечь внимание от досье Эпштейна» и отметила, что американский народ не желает участвовать в войне, которая привела к потерям среди военнослужащих и росту цен на топливо.

Харрис также обвинила администрацию Дональда Трампа в отказе от ответственности за защиту союзников и соблюдение международных норм, включая суверенитет и территориальную целостность. По ее словам, эти шаги лишили США того влияния, благодаря которому к их голосу прислушивались и по другим вопросам.

Бывший вице-президент охарактеризовала действующую администрацию как «самую коррумпированную, бессердечную и некомпетентную» в истории США. Поведение Трампа она сравнила с действиями «босса мафии», делающего расчеты об установлении сфер влияния.

В завершение выступления Харрис коснулась предстоящих промежуточных выборов и выразила уверенность, что Демократическая партия одержит «убедительную» победу в ноябре.

Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый»
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый» наша корреспонденция
16:27 1358
Трамп обвиняет и грозит. А делегация США отправилась на переговоры с Ираном
Трамп обвиняет и грозит. А делегация США отправилась на переговоры с Ираном обновлено 16:54
16:54 2507
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду актуальный комментарий
02:14 7343
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике главная тема
13:53 4732
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси обновлено
14:21 3955
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
14:10 2691
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок таможенная статистика
13:30 2441
Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера
Трамп опасается повторить судьбу Джимми Картера
13:59 2582
На каждого Башира найдется свой Хабиб
На каждого Башира найдется свой Хабиб огненный котел под названием «Ближний Восток»; все еще актуально
13:15 2675
Ормуз закрыт. Турция продвигает альтернативы
Ормуз закрыт. Турция продвигает альтернативы обновлено 13:20
13:20 2711
Иран: Америка потеряла Ормуз. США: Блокада парализовала морскую торговлю Ирана
Иран: Америка потеряла Ормуз. США: Блокада парализовала морскую торговлю Ирана обновлено 16:00
16:00 4497

