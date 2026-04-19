Камала Харрис: Нетаньяху втянул Трампа в войну

Бывший вице-президент США Камала Харрис обвинила президента Дональда Трампа в попытке отвлечь общественность от громкого судебного дела финансиста Джеффри Эпштейна с помощью войны в Иране, передает C-Span.

По ее словам, Вашингтон оказался втянут в конфликт не по собственной инициативе, а под влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Он был втянут в нее Биби Нетаньяху, давайте скажем это прямо», - сказала Харрис, выступая на конференции Демократической партии в Детройте.

Харрис назвала действия президента США «жалкой попыткой отвлечь внимание от досье Эпштейна» и отметила, что американский народ не желает участвовать в войне, которая привела к потерям среди военнослужащих и росту цен на топливо.

Харрис также обвинила администрацию Дональда Трампа в отказе от ответственности за защиту союзников и соблюдение международных норм, включая суверенитет и территориальную целостность. По ее словам, эти шаги лишили США того влияния, благодаря которому к их голосу прислушивались и по другим вопросам.

Бывший вице-президент охарактеризовала действующую администрацию как «самую коррумпированную, бессердечную и некомпетентную» в истории США. Поведение Трампа она сравнила с действиями «босса мафии», делающего расчеты об установлении сфер влияния.

В завершение выступления Харрис коснулась предстоящих промежуточных выборов и выразила уверенность, что Демократическая партия одержит «убедительную» победу в ноябре.