В Лондоне снова пытались поджечь синагогу

Минувшей ночью в одном из районов на северо-западе Лондона была совершена новая попытка поджога синагоги. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на организацию по обеспечению безопасности еврейской общины в Лондоне Community Security Trust.

По ее информации, целью злоумышленников стала синагога в районе Кентон на северо-западе столицы: «На этот раз небольшой ущерб заключался в том, что дым заполнил внутреннюю комнату, но пострадавших или значительного структурного ущерба нет».

Главный раввин Британии назвал это нападение «трусливым» и заявил, что «целенаправленная кампания насилия и запугивания против еврейской общины страны набирает обороты».

Это как минимум четвертый инцидент за последние дни. 17 апреля неизвестный мужчина пытался поджечь здание еврейской благотворительной организации Jewish Futures на севере Лондона. По информации The Daily Telegraph, к нападению на еврейский центр причастна организация Islamic Movement of the People of the Right Hand. В конце марта она взяла на себя ответственность за поджог машин скорой помощи еврейской волонтерской организации «Хацала» на севере Лондона. На текущей неделе также была совершена попытка поджога синагоги в британской столице, а неподалеку от посольства Израиля были обнаружены подозрительные предметы.

18 апреля Скотланд-Ярд сообщил, что расследование случаев поджога и попыток поджога на северо-западе Лондона продолжается, для патрулирования улиц в этих районах привлечены дополнительные сотрудники как в форме, так и в штатском, увеличено число патрулей на автомобилях и мотоциклах. Также задействованы сотрудники контртеррористического подразделения полиции.