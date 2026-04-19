Фидан: Надеемся на скорое подписание мира между Баку и Ереваном

В Анкаре надеются на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на брифинге по итогам Анталийского дипломатического форума.

«Турция надеется на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - отметил Фидан, по словам которого нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет экономические выгоды.

«Роль нашего региона в реализации Срединного коридора чрезвычайно важна. Потому что стабильность на Южном Кавказе важна с точки зрения безопасности этого коридора. Зангезурский коридор очень важный для Турции маршрут. По этой теме мы также работаем с Европейским союзом. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией способствует развитию всех стран региона. Мы очень близки к этому», - сказал турецкий министр.