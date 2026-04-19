У Израиля и миротворцев потери

Согласно данным ЦАХАЛ, старший сержант резерва Лидор Порат (31 год) погиб в субботу. Днем ранее в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший прапорщик резерва Барак Кальфон (48 лет). В результате того же инцидента двое других военнослужащих получили ранения средней тяжести, еще один – легкое ранение. Причиной стало срабатывание взрывного устройства. Речь идет о потерях ЦАХАЛ уже после объявления прекращения огня в Ливане.

Таким образом, число погибших израильских военных в Ливане с начала конфликта достигло по меньшей мере 15.

Израильские разведданные подтверждают, что французский военный из состава миротворческого контингента Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб 18 апреля в результате огня, открытого боевиками группировки «Хезболла». «Разведданные ЦАХАЛ подтверждают, что огонь по миротворцам ООН на юге Ливана во время прекращения огня был открыт «Хезболлой». По результатам оперативной и разведывательной проверки ЦАХАЛ может подтвердить, что в субботу террористический отряд «Хезболлы» открыл огонь по силам ВСООНЛ, когда те пытались обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы на юге Ливана. В результате обстрела погиб один миротворец, еще трое получили ранения, двое из них – тяжелые», - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский военный, входивший в состав миротворческого контингента ВСООНЛ, погиб в результате удара на юге Ливана. Он уточнил, что еще трое военных получили ранения и были эвакуированы. По словам Макрона, «все указывает на то, что ответственность за нападение лежит на шиитской организации «Хезболла». В связи с этим он потребовал от властей Ливана «арестовать виновных» и «взять на себя ответственность» за обеспечение порядка вместе с ВСООНЛ.