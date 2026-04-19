И Эстония закрыла небо для самолета Фицо

«Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через свое воздушное пространство для визита в Москву на парад Победы 9 мая.

Он подчеркнул, что Эстония придерживается единого порядка выдачи разрешений на посадку и пролет для стран ЕС и НАТО в рамках официальных визитов, но этот порядок не распространяется на случаи использования ее воздушного пространства для полетов в Россию.

Накануне Фицо заявил, что власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета в Москву на 9 Мая.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что несколько иностранных лидеров намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. Фицо 6 апреля рассказал, что хотел бы прилететь в Москву на День Победы.

В прошлом году Эстония, Латвия и Литва также закрыли воздушное пространство для пролета Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.