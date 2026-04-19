Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха»
Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха»

Социалисты всех стран, соединяйтесь!

18:18 860

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах собрать коалицию против президента США Дональда Трампа и «выкрутить руки» всем правым силам в мире.

Эти идеи политик высказал на конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне, куда собрались многие левые политики со всего мира, передает Politico.

В Барселоне прошел саммит прогрессивных сил — мероприятие, направленное на противодействие росту популистских и националистических движений. В Испании собрались многие левые политики со всего мира, в том числе президенты Бразилии, Южной Африки и Мексики.

Санчес особо выделил введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и войну на Ближнем Востоке как факторы, приведшие к масштабному подрыву многосторонних институтов, и заявил, что на это должны отреагировать левые силы всего мира.

«Мы будем давить на тех, кто считает себя совершенно неприкасаемым. На миллиардеров с безграничной жадностью. На тех, кто спекулирует на домах людей», — процитировали в Politico выступление испанского премьера.

Politico пишет, что саммит дает испанскому премьеру платформу для повышения своего международного статуса — как центральной фигуры возрождения глобального социалистического движения. По словам источника издания, высокопоставленного представителя Европарламента, Санчес пытается завоевать лидерство в Европе и, вероятно, сможет бросить вызов председателю Европейского совета Антониу Коште на промежуточных выборах в 2027 году.

На саммите Санчес заявил, что крайне правые «организуются на международном уровне», но их численность выдает «слабость», а не силу. «Они кричат не потому, что побеждают, а потому что знают, что их время скоро закончится», — сказал испанский политик.

Заявления Санчеса прозвучали вместе с антиамериканскими высказываниям других лидеров испаноязычных и латинских стран. Так, президент Колумбии Густаво Петро заявил о возможности антиамериканского восстания в Латинской Америке.

Президент Бразилии Лула да Силва потребовал от Трампа прекратить блокаду Кубы: «Прекратите эту чертову блокаду Кубы и позвольте кубинскому народу жить своей жизнью».

