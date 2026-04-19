Условие Киева Будапешту

При этом глава венгерского правительства повторил свою позицию о том, что разблокирует кредит только после того, как будет возобновлена поставка российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в понедельник, если Будапешт разблокирует кредит Евросоюза на 90 млрд евро. Об этом Орбан сообщил в соцсети X, пишет «Европейская правда».

«Через Брюссель мы получили от Украины сигнал о том, что она готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник при условии, что Венгрия отменит блокировку кредита ЕС на сумму 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита», – говорится в публикации Орбана.

Он также уточнил, что кредит на 90 млрд для Украины «не возлагает на Венгрию никакой финансовой нагрузки или обязательств».

После поражения партии действующего премьер-министра Венгрии на выборах 12 апреля в Европейском союзе надеются на как можно более быстрое разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России. Орбан заблокировал одобрение этих инициатив, обвинив Украину в остановке транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.