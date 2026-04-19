Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха»
Последнее слово за Трампом

заявил постпред США
Последнее слово в вопросе прохода судов через Ормузский пролив остается за Соединенными Штатами, уверен постпред США при ООН Майк Уолтц.

«ВМС США и президент (Дональд) Трамп как верховный главнокомандующий принимают решение о том, что в итоге входит (в Ормузский пролив) и выходит (из него)», - сказал Уолтц в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос журналиста о том, открыт ли сейчас Ормузский пролив.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN заявил, что проход через Ормузский пролив в настоящее время небезопасен. «Это верно», - сказал он в ответ на соответствующее заявление журналиста. Проход через пролив станет безопасным вскоре после заключения сделки между США и Ираном, добавил глава американского Минэнерго.

Уолтц также заявил, что Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня с Ираном, истекающее 22 апреля. «Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе (обсуждений)», - сообщил постпред США при ООН в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности продления режима прекращения огня. Уолтц добавил, что в конечном счете это решение остается за Трампом.

Кроме того, Уолтц в эфире телеканала ABC News заявил, что уничтожение американскими вооруженными силами всех электростанций и мостов в Иране нельзя будет квалифицировать как военные преступления. Уолтца спросили, всерьез ли администрация США рассматривает удары по гражданской инфраструктуре Ирана в случае возобновления боевых действий. «Безусловно, все варианты находятся на столе. В отличие от своего предшественника, президент Трамп публично не отказывается от каких-либо вариантов и не сообщает нашим противникам о том, что он не собирается делать, тем самым предоставляя им рычаги влияния», - сказал он.

«Все варианты на столе. Мы относительно легко могли бы уничтожить эту инфраструктуру. Иранские системы ПВО были полностью уничтожены… И чтобы опередить многих критиков и недовольных, которые бросаются безответственными терминами вроде «военные преступления»: нанесение ударов и уничтожение инфраструктуры, которая явно и исторически использовалась в двойных военных целях, не является военным преступлением», - сказал Уолтц.

Ранее американский лидер пригрозил, что США уничтожат все иранские электростанции и мосты, если Тегеран не согласится заключить сделку с Вашингтоном.

Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном? наша аналитика
17:38 2253
Противоречивые заявления звучат из Ирана
Противоречивые заявления звучат из Ирана обновлено 19:31
19:31 4829
Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха»
Главком Ирана: Армия готова биться «до последнего вздоха» обновлено 17:54
17:54 5687
Звонок Вучича Алиеву
Звонок Вучича Алиеву
17:07 2011
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок таможенная статистика; все еще актуально
13:30 3250
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый»
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый» наша корреспонденция
16:27 3249
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду актуальный комментарий
02:14 7574
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике главная тема
13:53 5989
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси обновлено
14:21 5006
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
«Это деньги на войну»: Зеленский резко раскритиковал решение США
14:10 3658

