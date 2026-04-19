Эрдоган предложил. Ответ за Киевом и Москвой

По сообщению РБК-Украина, Фидан уточнил, что президент Турции заявил о готовности организовать такие переговоры в ходе контактов с президентами России и Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры по Украине на уровне президентов. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях – как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами», – заявил турецкий министр.

Фидан сказал, что переговоры зависят не только от «нашего желания», но и от «готовности сторон».

Глава украинского МИД Андрей Сибига прокомментировал возможность проведения переговоров в интервью «Укринформу». Он сказал, что Украина обратилась к Турции по поводу организации встречи Зеленского и Путина с возможным участием Эрдогана и Трампа. Сибига отметил эффективность турецкой дипломатии. По его мнению, этот потенциал стоит использовать для достижения мира в Украине.

«Мы обратились к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи на уровне президентов Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече», – сказал Сибига.

При этом он отметил, что российская сторона избегает такой встречи: «Украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров в Стамбуле, но не считает эту тему «приоритетной». «Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле», - сказал Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума, добавив при этом, что «сейчас тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах».