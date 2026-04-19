Ормуз застыл. Британские военные назвали ситуацию «критической»
Подводные беспилотники для разминирования Ормуза

19:57 1089

Американские ВМС задействовали подводные беспилотные аппараты для расчистки Ормузского пролива от морских мин, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Министерства обороны США.

По его данным, ВМС используют сочетание пилотируемых и беспилотных средств для поиска мин, которые могут угрожать безопасному проходу торговых судов через пролив. Конечной целью операции является полное разминирование и восстановление коммерческого судоходства по этому водному пути, через который проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа, отметил источник.

Военные аналитики сообщили газете, что первоначальное сканирование морского дна может быть проведено быстро с помощью беспилотных подводных аппаратов. После обнаружения мин для их уничтожения будут осуществляться специализированные морские роботы.

Ранее американские военные представители сообщали, что точное количество морских мин, установленных в Ормузском проливе, неизвестно. Корпус стражей исламской революции утверждал, что заминирована центральная часть пролива, где ранее проходил международный транзит.

Нетаньяху: Мы еще не закончили с Ираном
Нетаньяху: Мы еще не закончили с Ираном новость дополнена
20:25 1443
Последнее слово за Трампом
Последнее слово за Трампом заявил постпред США
19:14 2036
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном? наша аналитика
17:38 3502
Переговоров не будет: Иран отказался
Переговоров не будет: Иран отказался обновлено 21:20
21:20 7835
Ормуз застыл. Британские военные назвали ситуацию «критической»
Ормуз застыл. Британские военные назвали ситуацию «критической» обновлено 22:10
22:10 7497
Звонок Вучича Алиеву
Звонок Вучича Алиеву
17:07 2917
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок таможенная статистика; все еще актуально
13:30 3726
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый»
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый» наша корреспонденция; все еще актуально
16:27 4224
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду актуальный комментарий
02:14 7728
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике главная тема
13:53 6672
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси обновлено
14:21 5626

