Подводные беспилотники для разминирования Ормуза

Американские ВМС задействовали подводные беспилотные аппараты для расчистки Ормузского пролива от морских мин, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Министерства обороны США.

По его данным, ВМС используют сочетание пилотируемых и беспилотных средств для поиска мин, которые могут угрожать безопасному проходу торговых судов через пролив. Конечной целью операции является полное разминирование и восстановление коммерческого судоходства по этому водному пути, через который проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа, отметил источник.

Военные аналитики сообщили газете, что первоначальное сканирование морского дна может быть проведено быстро с помощью беспилотных подводных аппаратов. После обнаружения мин для их уничтожения будут осуществляться специализированные морские роботы.

Ранее американские военные представители сообщали, что точное количество морских мин, установленных в Ормузском проливе, неизвестно. Корпус стражей исламской революции утверждал, что заминирована центральная часть пролива, где ранее проходил международный транзит.