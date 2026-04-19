В США объяснили свое решение по российской нефти: «Нас попросили…»

Об этом в воскресенье заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью телеканалу CNN.

Администрация США приняла решение о продлении лицензии на продажу российской нефти после того, как на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне другие участники обратились с соответствующей просьбой.

«Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: «Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими», — сказал Райт, добавив, что партнеры просили США «быть конструктивными».

При этом, по словам Райта, Вашингтон в определенный момент вернет действие своего запрета на поставки российской нефти.

Министерство финансов США 17 апреля выпустило генеральную лицензию, разрешающую до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до 17 апреля. Новый документ полностью заменил собой аналогичную лицензию от 12 марта, действие которой завершилось 11 апреля.

При этом 15 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил журналистам, что Вашингтон не будет продлевать временные послабления для российской нефти, поскольку «нефть, находившаяся в море, уже исчерпала свои запасы».