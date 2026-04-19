Нетаньяху: Мы еще не закончили с Ираном

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал военную кампанию против Ирана, заявив, что она все еще далека от завершения.

«Война с Ираном не закончилась, каждое мгновение может принести новое развитие событий», - сказал Нетаньяху, выступая на официальной церемонии вместе с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Глава израильского правительства также заявил, что его страна переживает период серьезных вызовов.

Нетаньяху отметил, что Израиль вместе с Соединенными Штатами ведет войну «против великой тирании Ирана, которая терроризирует мир, которая стремится к нашему уничтожению и к падению Соединенных Штатов и западной цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем. Мы достигли огромных успехов. Но это еще не конец. В любой момент могут произойти новые события».