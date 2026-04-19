Новые детали теракта в Киеве

По его словам, во время конфликта злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону соседа, рядом с которым находилась его супруга. «После он забежал к себе в квартиру, взял уже это оружие, с которым потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру, облил жидкостью. Мы все это четко по хронологии зафиксировали», — цитирует The Insider украинского чиновника.

Стрелок, накануне открывший огонь по людям в Киеве, перед этим поссорился с соседом, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Накануне в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям на улице, затем взял в заложники покупателей в супермаркете. Погибли шесть человек, включая ребенка, 14 пострадали. Когда стрелка попытались задержать, он открыл огонь по полицейским и был убит. СБУ квалифицировала происходящее как теракт.

В Украине также возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей полицейскими. В соцсетях разошлось видео, снятое очевидцами, на котором двое полицейских, мужчина и женщина, услышав выстрелы, убегают, бросив на месте происшествия гражданских, в том числе ребенка. «Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил генпрокурор.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в свою очередь, назвал поведение полицейских «позорным» и «недостойным». Он пообещал, что в отношении их руководителей «будут приняты дополнительные кадровые решения».

На фоне этого глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку.

Личность стрелка установила «Украинская правда». По данным издания, речь идет о 58-летнем Дмитрии Васильченкове, который родился в Москве и некоторое время жил в Бахмуте Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что злоумышленник родился в России, жил в Украине и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. При этом, уточнил глава МВД Игорь Клименко, у него было официально зарегистрированное оружие.