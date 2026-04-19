Испания не меняет позиции

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вынесет на рассмотрение Совета ЕС предложение о расторжении Соглашения об ассоциации с Израилем. Об этом Санчес заявил во время митинга сторонников своей Социалистической партии, передает EFE.

Глава испанского правительства вновь заявил о своем несогласии с войной США и Израиля против Ирана, которую он назвал «огромной ошибкой» из-за человеческих потерь, миллионов перемещенных лиц и миллиардов долларов экономического ущерба.

Санчес заявил, что Испания выдвинет свое предложение о расторжении соглашения с Израилем во вторник, 21 апреля, на заседании министров иностранных дел ЕС: «Мы сделаем это не потому, что имеем что-то против, наоборот, мы народ, дружественный народу Израиля, но мы не согласны с действиями, которые предпринимает его правительство. И то правительство, которое нарушает международное право, а значит, нарушает принципы и ценности Европейского Союза, не может быть партнером ЕС».

Он также призвал другие страны ЕС поддержать предложение Испании.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем было заключено в 1995 году. Документ регулирует двусторонние отношения и устанавливает правовые рамки для экономического сотрудничества.

Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию «против» и не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.