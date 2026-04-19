USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ормуз застыл. Британские военные назвали ситуацию «критической»
Новость дня
Испания не меняет позиции

21:00 710

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вынесет на рассмотрение Совета ЕС предложение о расторжении Соглашения об ассоциации с Израилем. Об этом Санчес заявил во время митинга сторонников своей Социалистической партии, передает EFE.

Глава испанского правительства вновь заявил о своем несогласии с войной США и Израиля против Ирана, которую он назвал «огромной ошибкой» из-за человеческих потерь, миллионов перемещенных лиц и миллиардов долларов экономического ущерба.

Санчес заявил, что Испания выдвинет свое предложение о расторжении соглашения с Израилем во вторник, 21 апреля, на заседании министров иностранных дел ЕС: «Мы сделаем это не потому, что имеем что-то против, наоборот, мы народ, дружественный народу Израиля, но мы не согласны с действиями, которые предпринимает его правительство. И то правительство, которое нарушает международное право, а значит, нарушает принципы и ценности Европейского Союза, не может быть партнером ЕС».

Он также призвал другие страны ЕС поддержать предложение Испании.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем было заключено в 1995 году. Документ регулирует двусторонние отношения и устанавливает правовые рамки для экономического сотрудничества.

Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию «против» и не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.

Нетаньяху: Мы еще не закончили с Ираном
Нетаньяху: Мы еще не закончили с Ираном новость дополнена
20:25 1451
Последнее слово за Трампом
Последнее слово за Трампом заявил постпред США
19:14 2040
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном?
Безответный вопрос: кто сейчас управляет Ираном? наша аналитика
17:38 3509
Переговоров не будет: Иран отказался
Переговоров не будет: Иран отказался обновлено 21:20
21:20 7846
Ормуз застыл. Британские военные назвали ситуацию «критической»
Ормуз застыл. Британские военные назвали ситуацию «критической» обновлено 22:10
22:10 7512
Звонок Вучича Алиеву
Звонок Вучича Алиеву
17:07 2919
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок
Экспорт Азербайджана сокращается: на нефтегазовый сектор приходится 84% поставок таможенная статистика; все еще актуально
13:30 3728
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый»
Договариваться с Америкой будут «Краб» и «Одноглазый» наша корреспонденция; все еще актуально
16:27 4228
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду
Война неизбежна. Трамп и КСИР готовятся ко второму раунду актуальный комментарий
02:14 7728
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике
Вслед за Центральной Азией: Азербайджан объявляет о переходе к атомной энергетике главная тема
13:53 6675
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы в Тбилиси обновлено
14:21 5626

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться