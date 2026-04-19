Массовая стрельба в американском городе: погибли восемь детей

Не менее восьми детей погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы в городе Шривпорт (штат Луизиана), сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию города.

По словам сотрудника правоохранительных органов, возраст жертв - от года до 14 лет. Убивший их мужчина ликвидирован при задержании. Полиция проводит расследование.

Полиция не предоставила никакой информации о стрелке. Мотив стрельбы пока неясен. По словам начальника полиции Уэйна Смита, стрельба произошла около 6 утра в воскресенье. В общей сложности было произведено 10 выстрелов. По словам официальных лиц, они собирают информацию о месте преступления, которое охватывало три участка. По словам Смита, некоторые из застреленных детей были родственниками нападавшего. После бойни стрелок угнал автомобиль и попытался скрыться от полиции. В ходе преследования полицейские из авто открыли огонь и убили подозреваемого. В заявлении полиции штата говорится, что ни один из полицейских не пострадал в результате стрельбы.